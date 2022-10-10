بوصلة الكرد تتجه صوب المؤسسة العسكرية: تمثيلنا ضعيف جدا

2022/10/10 | 21:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد ممو زيني، اليوم الاثنين، بإحداث التوزان في المؤسسة العسكرية والأمنية.

وقال ممو زيني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “التوزان في المؤسسة العسكرية مطلوب كون نسبة تمثيل الكرد ضعيف جدا ولاترتقي لحجمهم السكاني”.

وأضاف أن “المؤسسة العسكرية يجب أن تكون لكل مكونات الشعب العراقي، ونسبة تمثيل الكرد لاتمثل 1%”.

وأكد أن “هذا غير مقبول في المرحلة المقبلة، التي يجب أن تكون فيها الشراكة حاضرة”.

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