ادراج الإعتداءات على العراق كبند طارئ ضمن جدول إجتماعات الإتحاد البرلماني الدولي

2022/10/10 | 21:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن رئيس الوفد العراقي شاخەوان عبدالله إقناع دول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي ومجموعة الجيوَسياسية العربية بأن يكون البند الطارئ العراقي هو الوحيد الذي سيتم عرضه، والتصويت بالقبول على تقديم مطلب العراق في إدراج قضية الإعتداءات المتكررة على أراضينا من قبل دول الجوار (إيران-تركيا) كبند طارئ ضمن جدول إجتماعات الإتحاد البرلماني الدولي

وقال مكتب عبد الله في بيان صحفي ، انه وخلال المشاركة بالاجتماعات التي عقدت في مركز كيغالي للمؤتمرات (KCC) عاصمة جمهورية رواندا نجح الوفد العراقي وبجهود استثنائية في إقناع دول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي ومجموعة الجيوَسياسية العربية بأن يكون البند الطارئ العراقي هو الوحيد الذي سيتم عرضه، والتصويت بالقبول على تقديم مطلب العراق في إدراج قضية الإعتداءات المتكررة على أراضينا من قبل دول الجوار (إيران-تركيا) كبند طارئ ضمن جدول إجتماعات الإتحاد البرلماني الدولي للحصول على الدعم والتضامن الدولي”.

واضاف البيان “جاء ذلك بعد أن قدم رئيس الوفد العراقي تقرير مفصل ووافي بشأن إستمرار الإعتداءات العسكرية على الأراضي العراقية وخرق الأجواء والسيادة الوطنية، والتجاوز على حصة العراق المائية من قبل الجمهورية الإسلامية والجانب التركي”.

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