مستدلاً بأحداث البصرة والناصرية.. المالكي يحذر من ذهاب العراق نحو الفوضى

2022/10/10 | 21:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذر ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الاثنين، من ذهاب العراق نحو الفوضى.

وقال عضو الائتلاف عباس المالكي لـ(بغداد اليوم)، إن "المؤشرات والمفاوضات الجارية بين الكتل السياسية تشير الى ان الأيام القليلة المقبلة سيتم فيها حسم ملفي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء".

واضاف، أن "الكتل السياسية مدركة لحجم المخاطر التي تحيط بالعراق وبالتالي فإن ملف تشكيل الحكومة لن يتأخر"، مشيراً الى أنه "في حال تأخر تشكيل الحكومة فمعنى ذلك ان العراق ذاهب الى الفوضى وما حدث من اعمال عنف في البصرة والناصرية وبعض المحافظات قبل ايام خير شاهد على ذلك".

وبين المالكي، أنه "على الكتل السياسية المعنية ان تأخذ دورها المتمثلة بالإطار الشيعي والكرد بحزبيه والقوى السنية حيث ان اي تأخير من قبل اي طرف يعتبر تقصير واضح وكبير بحق العراق والشعب".

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