2022/10/10 | 21:51 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يعلن إدراج قضية الإعتداءات المتكررة على أراضيه كبند طارئ ضمن جدول إجتماعات الإتحاد البرلماني الدولي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/10 | 21:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن إدراج قضية الإعتداءات المتكررة على أراضيه كبند طارئ ضمن جدول إجتماعات الإتحاد البرلماني الدولي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن إدراج قضية الإعتداءات المتكررة على أراضيه كبند طارئ ضمن جدول إجتماعات الإتحاد البرلماني الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).