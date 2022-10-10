2022/10/10 | 21:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزودته Infinix بمنفذين لشرائح الاتصال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يتحدّى أفضل هواتف سامسونغ.. جهاز جديد يدخل السوق العالمية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يتحدّى أفضل هواتف سامسونغ.. جهاز جديد يدخل السوق العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).