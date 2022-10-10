الغانمي يصادق على تقليص إعداد الحمايات للضباط

2022/10/10 | 21:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي ، يصادق على محضر اللجنة المشكله بصدد تقليص إعداد الحمايات للضباط وكما مبين ادناه : –1- رتبة فريق بمنصب / عدد (9)2- رتبة فريق بدون منصب / عدد (4)3- معاون وكيل وزارة / عدد (6)4- مدير عام / عدد (5)5- رتبة لواء بمنصب / عدد (3)6 رتبة لواء بدون منصب / عدد (2)7- رتبة عميد بمنصب / عدد (2)8- رتبة عميد بدون منصب / عدد (1)9- رتبة عقيد بمنصب / عدد (1)10- رتبة مقدم بمنصب / عدد (1)11- رتبة فريق متقاعد / عدد (2)12- رتبة لواء متقاعد / عدد (1)كما وجه سيادته الإيعاز فوراً بسحب جميع الإعداد الفاضئة عن ماذكر اعلاه .

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