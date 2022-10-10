2022/10/10 | 21:55 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rWHuq-elQ5A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مزارعو محافظة كركوك يشرعون بالاعتماد على المياه الجوفية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مزارعو محافظة كركوك يشرعون بالاعتماد على المياه الجوفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).