2022/10/10 | 22:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7oDG8GxpHvQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب المستقل ياسر الحسيني: حكومة الكاظمي تعرقل تشكيل حكومة جديدة وغلق الشوارع واحدة من طرق عمله.) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب المستقل ياسر الحسيني: حكومة الكاظمي تعرقل تشكيل حكومة جديدة وغلق الشوارع واحدة من طرق عمله.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).