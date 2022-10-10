2022/10/10 | 22:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZuFYcY0uDR0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بوتين يشعل كييف بضربات صاروخية انتقامية | رأس السطر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بوتين يشعل كييف بضربات صاروخية انتقامية | رأس السطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).