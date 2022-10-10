نتائج مباريات الجولة الاولى من المرحلة الاولى لمنافسات الدوري الممتاز

2022/10/10 | 22:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدناه نتائج مباريات الجولة الأولى من المرحلة الأولى لمنافسات الدوري الممتاز 2022- 2023 والتي اختتمتها مباراة فريقي الشرطة ودهوك وانتهت بالتعادل بهدف واحد لكل منهما في المباراة التي جرت بينهما على ملعب دهوك مساء اليوم الإثنين.

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