اربيل.. خطة استراتيجية لزراعة 100 مليون شجرة

2022/10/10 | 22:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة اقليم كردستان، اليوم الاثنين، أنها وضمن إطار البنية الأساسية (ماستربلان) لمدينة اربيل عاصمة الاقليم ستقوم بزراعة أكثر من 100 مليون شجرة لغاية عام 2030 .

وجاء في بيان للوزارة، ان وزير البلديات والسياحة ساسان عوني استقبل نائب رئيس منظمة هسار لعلم الارض گشبين ادريس ومدير شركة شاماران نوزاد ابراهيم، مبينا ان عوني استعرض خطط حكومة الاقليم بهدف الاهتمام بشكل أكبر بزيادة نسبة المساحة الخضراء عن طريق زراعة الأشجار والشجيرات وبناء الحزام الأخضر حول مدينة اربيل واكد على الحكومة تعمل وفقا لخطة تنمية نسبة المساحة الخضراء في اربيل واقليم كوردستان.

وأضاف البيان ان الوفد الضيف اقترح خطة استراتيجية برغبته بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية لزراعة 100 مليون شجرة لغاية عام 2030 وتكون أغلبها أشجار البلوط في حدود مدينة اربيل .

وأشار البيان الى ان الوزير ساسان عوني اكد ان “حكومة الاقليم ووزارة البلديات والسياحة لن تدخر جهدا لانجاح الخطة الإستراتيجية وتتعاون لتوفير الأرض للحزام الأخضر والساحات والحدائق غير المنظمة وكذلك ستقوم بمراقبة مراحل تنفيذ الخطة الإستراتيجية”.

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