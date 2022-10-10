2022/10/10 | 22:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن الحزب الديمقراطي شريف سليمان،الاثنين،ان زيارة وفد بغداد الى اربيل كان ايجابياً “، لافتا الى انه” نرى نتائج جيدة رغم وجود العقباتوقال سليمان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ” لقاءات وفد بغداد الذي زار اربيل مستمر وهنالك نتائج اولية ايجابية بهذا الموضوع،و نرى في هذه المرحلة يجب الحصول على اكبر قدر ممكن من الرضا والقبول من جميع الاطراف السياسية، فضلا عن الالتزام في النقاط التي اتفق عليها ائتلاف ادارة الدولة، وستكون نتائج مثمرة عن هذا اللقاء ونتأمل خيرا”.

وتابع ” لقاء اليوم كان ايجابيا وناقش جميع الامور التي تصب في صلب تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية والخطوات الدستورية التي تصب في صلب هذه المرحلة، على الرغم من وجود عقبات كبيرة الا اننا نؤمن بلحوار والتقارب والقبول والرضا حسب القانون والدستور”، مشيرا الى ان ” في هذه المرحلة، الزيارة موفقة ونرى نتائجها جيدة”.

التالي

منذ 52 دقيقة

برلماني يوضح أهم مقترحات تعديل قانون العشوائيات

منذ ساعة واحدة

بوصلة الكرد تتجه صوب المؤسسة العسكرية: تمثيلنا ضعيف جدا

منذ ساعة واحدة

ادراج الإعتداءات على العراق كبند طارئ ضمن جدول إجتماعات الإتحاد البرلماني الدولي

منذ 3 ساعات

الكاظمي يعد بتوفير النفط الابيض لكردستان خلال اسبوعين

منذ 4 ساعات

النقل النيابية: هيئة الحرير ستكون مفتاح انجاز ميناء الفاو

منذ 5 ساعات

القانون: زيارة الوفد الثلاثي إلى اربيل ستحسم رئاسة الجمهورية

منذ 6 ساعات

الإطار التنسيقي يؤكد استعداده للحوار والتفاهم مع جميع القوى بشأن تشكيل حكومة

منذ 6 ساعات

سرايا السلام تتبرأ من شخصين في ديالى: أفعالهم وقحة ومسيئة (وثيقة)

منذ 6 ساعات

الغانمي يوجه بالأسراع في إيصال النفط الأبيض إلى مخيمات النزوح

منذ 6 ساعات

لقاء يجمع عبدالمهدي والاعرجي..



مباحثات حول مسارات تشكيل الحكومة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي الكردستاني يكشف مخرجات لقاء اربيل: كان ايجابيا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي الكردستاني يكشف مخرجات لقاء اربيل: كان ايجابيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).