2022/10/10 | 22:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلن دميتري فيلينسكي، أن العلماء الروس ابتكروا دواء مضادا للشيخوخة ويطيل العمر ويحسن جودة الحياة، اجتاز بنجاح مرحلة الاختبارات السريرية الأولى.ويشير دميتري فيلينسكي، نائب عميد كلية الهندسة الحيوية والمعلوماتية الحيوية، في حديث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اجتاز مرحلة الاختبار السريرية..



علماء يبتكرون دواء مضاد للشيخوخة المركز الخبري الوطني.

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