2022/10/10 | 22:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني استهل فريق الشرطة، مشواره في الدوري الممتاز، بتعادله أمام دهوك 1-1 .وأقيمت المباراة على ملعب دهوك سمن مواجهات الاسبوع الاول من المسابقة .دهوك تقدم أولاً عن طريق برنس اوبوكو اكيمنك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حامل اللقب يتعادل مع دهوك في ختام الجولة الأولى من دوري الكرة الممتاز المركز الخبري الوطني.

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