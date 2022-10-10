"حلول فعالة".. توضيح هام حول زيارة رئيس الإمارات لروسيا

2022/10/10 | 22:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، الإثنين، أن زيارة الرئيس، محمد بن زايد آل نهيان، لروسيا تهدف إلى المساعدة في التوصل إلى "حلول سياسية فعالة" للأزمة الأوكرانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)

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