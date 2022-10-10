2022/10/10 | 22:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل فريقا دهوك والشرطة، إيجابياً بهدف لكل منهما، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين، على ملعب دهوك وبحضور جماهيري كبير، ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز.

سجل فريق دهوك هدفه في الدقيقة 19 عن طريق المحترف الغاني برينس اوبوكو، بينما عادل لاعب الشرطة مناف يونس، النتيجة في الوقت القاتل، وقبل انتهاء وقت المباراة الأصلي بدقيقة واحدة.

وبهذه النتيجة تقاسم فريقا دهوك والشرطة، نقاط المباراة وحصل كل منهما على نقطة واحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((بالصور).. بحضور جماهيري كبير.. الشرطة ودهوك يتقاسمان نقاط المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((بالصور).. بحضور جماهيري كبير.. الشرطة ودهوك يتقاسمان نقاط المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).