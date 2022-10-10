اتفاقات الكواليس قد تطيح بالمتنافسَين الكبيرين.. مرشح تسوية ’معلّب’ لجلسة اختيار الرئيس (تفاصيل)

2022/10/10 | 22:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلن النائب عن تحالف الفتح حسين اليساري، الاثنين، توصل قوى تحالف ادارة الدولة الى اتفاق مبدئي مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن رئاسة الجمهورية، وسط ترجيحات بتحديد الخميس المقبل موعدا لانتخاب الرئيس التوافقي، لطيف عبد الرشيد. وبحسب المحلل السياسي علي البياتي الذي كتب في منشور على "فيسبوك" فأن "الاتفاق الاولي ينص على دعم لطيف عبد الرشيد كمرشح لرئاسة الجمهورية وسحب مرشحي الاتحاد والديمقراطي الكردستانيين على ان يتم دعم محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة"، مرجحا عقد جلسة نصيب الرئيس يوم الخميس المقبل".

الى ذلك اكد اليساري في حوار متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان "وفدا من ائتلاف إدارة الدولة تشاور مع القوى الكردية على اكمال الاستحقاقات الدستورية وان اللقاء مع مسعود بارزاني كان إيجابيا وتم الاتفاق على الخطوط العريضة لإكمال الاستحقاقات ". واضاف انه "جرى الاتفاق بشكل مبدئي على مرشح تسوية لرئاسة الجمهورية من جهة الديمقراطي و بعد التصويت على رئاسة الجمهورية سيتم تكليف مرشح الاطار لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني خلال جلسة أخرى ".واشار الى ان "الاطار حريص على اكمال الاستحقاقات والمعرقل الأساسي هو حسم رئاسة وقد اشترط على السوداني وضع برنامجه بشكل واقعي وتنفيذه دون مبالغة".ووصل وفد تحالف ادارة الدولة برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وفالح الفياض ومرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني صباح اليوم الى اربيل في مساع لإقناع القوى الكردية على التوافق لتحديد موعد جلسة تنصيب الرئيس والتوافق على تسمية مرشح موحد بين الاتحاد والديمقراطي

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