تعليق جديد لمرشح رئاسة الحكومة محمد شياع السوداني - عاجل

2022/10/10 | 22:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء في العراق محمد شياع السوداني لـ وول ستريت جورنال: العراق يجب أن يتحرر من خفض الإنتاج الذي تفرضه أوبك لتخصيص المال اللازم لإحياء اقتصاده ويجب زيادة حصة العراق في المنظمة.

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