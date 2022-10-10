شاهد بالفيديو.. البرلمان العراقي يفتح أبواب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية | تقرير

2022/10/10 | 22:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: h_auTlaonkI

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