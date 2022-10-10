2022/10/10 | 22:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوائم المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تعلن نتائج قبول قناة تطوير الملاكات الصحية من خريجي المعاهد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تعلن نتائج قبول قناة تطوير الملاكات الصحية من خريجي المعاهد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).