2022/10/10 | 23:00 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3sqOsG1ztAc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المراسل السياسي للشرقية نيوز يكشف مخرجات اجتماع مصيف صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المراسل السياسي للشرقية نيوز يكشف مخرجات اجتماع مصيف صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).