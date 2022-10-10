بينها دبي ولندن.. 6 مدن تستضيف فعاليات مهرجان الفيفا للمشجعين خلال كأس العالم

2022/10/10 | 23:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الاثنين، استضافة 6 مدن حول العالم لفعاليات مهرجان "الفيفا" للمشجعين خلال بطولة كأس العالم في قطر، المرتقبة نهاية العام الجاري.

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