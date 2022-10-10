2022/10/10 | 23:15 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يخاطب التربية لــ الموافقة على اعتبار السنة الدراسية سنة عدم رسوب) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يخاطب التربية لــ الموافقة على اعتبار السنة الدراسية سنة عدم رسوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).