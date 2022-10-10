2022/10/10 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

عثرت القوات الامنية، الاثنين، على ثلاثة جثث من عائلة واحدة داخل منزلهم في منطقة البياع، مبينا ان العائلة مثقلة بديون الربا "الفايز" خلال الفترة الماضية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "القوات الامنية عثرت على ثلاثة جثث تعود لعائلة واحدة في منطقة البياع ضمن بغداد".

واضاف ان "العائلة اقترضت مبلغا من المال قدره 80 مليون دينار مليون دينار من خلال شخص يمنح القروض بالربا ما يعرف بالـ فايز "، مبينا ان "ملابسات الحادث مازالت مجهولة لغاية الان سواء كانت الوفاة انتحار ام جنائية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب ’الربا’ وتراكم الديون.. العثور على 3 جثث من اسرة واحدة في البياع ببغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب ’الربا’ وتراكم الديون.. العثور على 3 جثث من اسرة واحدة في البياع ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).