بالخط الكوفي.. فنان يخط لوحة ’عملاقة’ بـ’الحصير’ في الجبايش: أنقذوا الأهوار (صور)

2022/10/10 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

لتسليط الضوء على قضية جفاف الاهوار والسعي لإعادة المياه إليها، عمل الفنان باسم المهدي على إنشاء أكبر لوحة بالخط الكوفي تحمل عبارة "انقذوا الأهوار".

حيث أن قياسها بلغ (40x50 متر) بمساحة (2000 متر مربع) من مادة القصب (حصير) أو كما تسمى عند سكان الأهوار (الباريه) على ارضِ أهوار مدينة الجبايش التي أجهز عليها الجفاف.

وانطلق المهدي بدوافع ودعم شخصي دون مساعدة أي جهة مستقلة أو حكومية، واستغرق التخطيط على اللوحة نحو شهر، وتنفيذها يومٌ كامل.

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