2022/10/10 | 23:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: p1mb4Bbb2u8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصطفى عقيل يتحدث عن موضوع تقليص المناهج الدراسية للسادس الإعدادي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مصطفى عقيل يتحدث عن موضوع تقليص المناهج الدراسية للسادس الإعدادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).