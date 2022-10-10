الأمم المتحدة تدعو إلى حوار من دون شروط والوفد الثلاثي يبحث في أربيل والسليمانية إزالة العقبة الأولى

2022/10/10 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬أربيل‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ دعت‭ ‬بعثة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الاثنين‭ ‬الأطراف‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬إلى‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬‮«‬حوار‭ ‬دون‭ ‬شروط‭ ‬مسبقة‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إيجاد‭ ‬مخرج‭ ‬لـ»أزمة‭ ‬طال‭ ‬أمدها‭ ‬تنذر‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬اجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭.‬‮ ‬‭ ‬فيما‭ ‬اجرى‭ ‬وفد‭ ‬ثلاثي‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬محمد‭ ‬الحلبوسي‭ ‬والمرشح‭ ‬لرئاسة‭ ‬الوزراء‭ […]

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