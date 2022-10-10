2022/10/10 | 23:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الناصرية (العراق) (أ ف ب) – نزحت 1200 عائلة من مناطق أهوار ومناطق زراعية في محافظة ذي قار في جنوب العراق على مدى ستة أشهر، وذلك بسبب الجفاف ونقص المياه، كما أفاد مسؤول محلي الاثنين.
وأدى الجفاف وغياب شبه تام للأمطار خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى تراجع كبير في منسوب نهري دجلة والفرات، فضلاً عن […]
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وأدى الجفاف وغياب شبه تام للأمطار خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى تراجع كبير في منسوب نهري دجلة والفرات، فضلاً عن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نزوح 1200 عائلة في جنوب العراق بسبب الجفاف ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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