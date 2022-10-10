نزوح 1200 عائلة في جنوب العراق بسبب الجفاف 

2022/10/10 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناصرية‭ (‬العراق‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬نزحت‭ ‬1200‭ ‬عائلة‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬أهوار‭ ‬ومناطق‭ ‬زراعية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬ذي‭ ‬قار‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬الجفاف‭ ‬ونقص‭ ‬المياه،‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬محلي‭ ‬الاثنين‭.‬‮ ‬وأدى‭ ‬الجفاف‭ ‬وغياب‭ ‬شبه‭ ‬تام‭ ‬للأمطار‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬منسوب‭ ‬نهري‭ ‬دجلة‭ ‬والفرات،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ […]

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