2022/10/10 | 23:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بايدن يندد والجمعية العامة تدرس قرار الرد على موسكو كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – نيويورك – موسكو -الزمان تعرضت أوكرانيا صباح الاثنين لقصف روسي غير مسبوق بحدته منذ أشهر ندد به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، معتبرًا إيّاه «تصعيدًا غير مقبول».
و ندد الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين بشدة بالقصف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف روسي كثيف على أوكرانيا وغوتيريش يعده تصعيداً غير مقبول ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
و ندد الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين بشدة بالقصف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف روسي كثيف على أوكرانيا وغوتيريش يعده تصعيداً غير مقبول ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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