قصف‭ ‬روسي‭ ‬كثيف‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وغوتيريش‭ ‬يعده‭ ‬تصعيداً‭ ‬غير‭ ‬مقبول‮ ‬

2022/10/10 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايدن‭ ‬يندد‭ ‬والجمعية‭ ‬العامة‭ ‬تدرس‭ ‬قرار‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬موسكو‭ ‬ كييف‭ (‬أوكرانيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬نيويورك‭ – ‬موسكو‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬تعرضت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين‭ ‬لقصف‭ ‬روسي‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬بحدته‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬ندد‭ ‬به‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش،‭ ‬معتبرًا‭ ‬إيّاه‭ ‬‮«‬تصعيدًا‭ ‬غير‭ ‬مقبول‮»‬‭.‬و‭ ‬ندد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الاثنين‭ ‬بشدة‭ ‬بالقصف‭ […]

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