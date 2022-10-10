2022/10/10 | 23:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xzzPQFeqI6c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دلوفان برواري: الوضع السياسي المتردي قد يعيد العراق الى البند السابع) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دلوفان برواري: الوضع السياسي المتردي قد يعيد العراق الى البند السابع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).