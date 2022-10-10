2022/10/10 | 23:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cD6H8yEIyV0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محسن السعدون: الديمقراطي لن يحضر جلسة يوم الاربعاء اذا ذهب الكرد باكثر من مرشح للرئاسة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محسن السعدون: الديمقراطي لن يحضر جلسة يوم الاربعاء اذا ذهب الكرد باكثر من مرشح للرئاسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).