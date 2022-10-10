“تقدم” و “الحكمة” يبحثان استكمال الإستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة خدمة وطنية

2022/10/10 | 23:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الاثنين، مع وفد من حزب تقدم برئاسة الشيخ شعلان الكريم، تطورات المشهد السياسي وآلية العمل لإنهاء الإنسداد السياسي والأزمة الحالية واستكمال الإستحقاقات الدستورية.

وقال مكتب الحكيم في بيان صحفي ” استقبل رئيس تيار الحكمة مساء اليوم وفدا من حزب تقدم برئاسة الشيخ شعلان الكريم، وبحث اللقاء تطورات المشهد السياسي وآلية العمل لإنهاء الإنسداد السياسي والأزمة الحالية واستكمال الإستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على تحقيق تطلعات الشعب العراقي”.

واشار الحكيم، إلى أن “مرور عام على إجراء الإنتخابات المبكرة يحتم على الجميع استثمار الوقت لتحقيق الغاية من الإنتخابات الأخيرة”.

واكد على “ضرورة إدامة التواصل والحوار وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين”، مبينا أن “الأزمة السياسية باتت تؤثر على الواقع المعيشي للمواطن العراقي كغياب الموازنة”، مشددا على “ضرورة انتفاع المجتمع من الوفرة المالية الحالية”.

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