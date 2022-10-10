المجلس الأوروبي يقترح تشكيل اتحاد حقيقي للطاقة

2022/10/10 | 23:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أن الاتحاد الأوروبي يجب عليه الانخراط بشكل عاجل في تشكيل اتحاد حقيقي للطاقة الذي سيصبح ركيزة مهمة لسيادته.وقال ميشيل في بيان: "هناك حاجة ملحة لإنشاء اتحاد طاقة حقيقي، سيكون ذلك ركيزة مهمة لسيادة الاتحاد الأوروبي كما رأينا خلال وباء كوفيد-19خاصة مع اللقاحات، لا يمكن لأي بلد التعامل مع أزمة بهذا الحجم بمفرده".وأضاف ميشيل: "لن ينشأ اتحاد للطاقة المستدامة بطريقة سحرية من جهود 27 عضوا، يجب أن نجعلها متوافقة وسيتطلب ذلك تنسيقًا قويًا وصادقًا بين الدول الأعضاء".وأردف ميشيل: "يجب علينا أيضًا الشراء بذكاء، وهذا يعني الاستفادة بشكل أفضل من قوتنا الشرائية الجماعية من خلال منصة الطاقة المشتركة للاتحاد الأوروبي التي قررنا إنشاءها في مارس/ آذار بدلاً من التنافس بين الدول الأعضاء ورفع الأسعار".

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