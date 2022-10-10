شاهد بالفيديو.. نبوءة خطيرة بخصوص الانتخابات المبكرة المقبلة ستقلب الموازين في العراق !!

2022/10/10 | 23:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9IYokAAwI4k

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