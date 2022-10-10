الكريم والحكيم يبحثان الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة خدمة وطنية

2022/10/10 | 23:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني بحث رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم مع رئيس حزب تقدم شعلان الكريم ،اليوم الإثنين، تطورات المشهد السياسي وآلية العمل لإنهاء الإنسداد السياسي والأزمة الحالية واستكمال الإستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة خدمة […]

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