2022/10/10 | 23:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أجرت شركة “إكس بينغ” الصينية لتصنيع السيارات اليوم الاثنين، اختبار تحليق سيارة أجرة كهربية طائرة في سماء دبي.وجرى عرض اليوم بقمرة قيادة خالية، فيما أكدت الشركة الصينية أنها كانت قد أجرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شركة صينية تختبر سيارة “التكسي الطائر” في سماء دبي (صور + فيديو) المركز الخبري الوطني.

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