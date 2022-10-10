أمين عام مرقد السيدة رقية(عليها السلام) يزور كربلاء : مشاريع العتبة الحسينية هائلة وتعادل مشاريع دولة

2022/10/10 | 23:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أمين العتبة المقدسة لمرقد السيدة

رقية (عليها السلام) أن العتبة الحسينية

المقدسة لها مشاريع هائلة في محافظة

كربلاء المقدسة مثل المستشفيات

والمعامل والمنشئات والخدمات التي تقدم

للمجتمع بما يعادل مشا

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