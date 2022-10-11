2022/10/11 | 00:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خالد القره غولي دون مناسبة نخرت جسد العراق وتحولت إلى مرض لا يمكن الشفاء من ؟؟ كلام جميل ومنطقي لكنه بعيد جدا عما يجري في العراق من أحداث , فعلى...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدق : ( 301 ) يوم عطلة و ( 59 ) يوم دوام ( العطل ) في مناسبة أو من دون مناسبة نخرت جسد العراق) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدق : ( 301 ) يوم عطلة و ( 59 ) يوم دوام ( العطل ) في مناسبة أو من دون مناسبة نخرت جسد العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).