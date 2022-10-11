ليس بالخبز وحده أيها الديمقراطيون

2022/10/11 | 00:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:فاروق يوسف ليس صحيحا عقد مفاضلة بين الخبز والديمقراطية.“تريدون خبزا تخلّوا عن المطالبة بالديمقراطية.تريدون ديمقراطية فإن الخبز سيختفي”.ذلك ليس عدلا.ليس بالخبز وحده.كرامة البشر مطلوبة.الحريات ضرورية....أكمل القراءة ←

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