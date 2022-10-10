عن المنصب واتهامات

2022/10/11 | 00:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تعيينها مستشارة لشيخ الأزهر لشؤون الوافدين، للمرة الأولى في تاريخ المؤسسة الدينية التي تعد المرجعية الأولى للمسلمين في العالم، تعرضت الدكتورة، نهلة الصعيدي، عميدة كلية العلوم الإسلامية للوافدين بجامعة الأزهر، لحملة هجوم تتهمها بالانتماء لجماعة الإخوان ما دفعها للرد على هذا الهجوم وتفنيد ما أثير حولها.

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