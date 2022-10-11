تفاعلات الساعة.. هل يُشعِل الأربعاءُ المقبلُ الضوءَ في النفق المظلم منذ انتخابات 2021

2022/10/11 | 00:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، الاثنين 10/10/2022.رئيس حزب الوطن...

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هل يُشعِل الأربعاءُ المقبلُ الضوءَ في النفق المظلم منذ انتخابات 2021 أولاً على المسلة.

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