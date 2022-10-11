طموح العراق الى زيادة انتاجه النفطي قد يصطدم بقرار أوبك + لخفض الإنتاج

2022/10/11 | 00:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: قال مرشح الاطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين...

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