مصر ترد على تقارير إعلامية بشأن إرسال مراقبين لمتابعة

2022/10/11 | 00:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة المصرية، يوم الاثنين، أنها لم توفد مراقبين لمتابعة الاستفتاءات التي تم تنظيمها فى أوكرانيا مؤخرا.

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