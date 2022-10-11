2022/10/11 | 00:40 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6VSF-0QYfxM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "روحي" ويا الملحن يوسف لازم) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "روحي" ويا الملحن يوسف لازم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).