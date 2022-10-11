الخارجية الأميركية تصدر بياناً في الذكرى الأولى لإجراء الانتخابات العراقية المبكرة

2022/10/11 | 00:53 - المصدر: بغداد اليوم

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وزارة الخارجية الامريكيةمكتب المتحدث الرسمي

10 تشرين الأول 2022

بيان نيد برايس، المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية

مرور عام على الانتخابات العراقية المبكرة

قبل عام، صوت العراقيون في انتخابات مبكرة ذات مصداقية على أمل أن تسفر عن حكومة تعكس إرادة الشعب العراقي.



ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن قادة العراق من حل خلافاتهم السياسية.



تؤيد الولايات المتحدة إجراء حوار واسع وشامل من أجل رسم مسار مشترك للمضي قدماً.

ونضم صوتنا إلى العديد من أصدقائنا العراقيين في التأكيد مرة أخرى على أن العنف غير مقبول، وندعو جميع الأطراف إلى أن تتخذ مساراً سلمياً وشاملاً للخروج من المأزق السياسي الحالي.

في الوقت الراهن، تظل الولايات المتحدة ملتزمة بالشراكة مع حكومة وشعب العراق لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل، وضمان الهزيمة الدائمة لداعش، والقضاء على الفساد، وزيادة المرونة في مواجهة آثار تغير المناخ.

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