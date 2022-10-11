نائب كردي يتهم الـPKK بعرقلة تنفيذ اتفاق ’تطبيع سنجار’

2022/10/11 | 00:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اتهم النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل، الاثنين، حزب العمال الكردستاني وجماعات مسلحة بعرقلة تنفيذ اتفاق "تطبيع سنجار" بين أربيل وبغداد رغم مرور عامين عليه.

وقال خليل في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "الاتفاق لم ينفذ، ورغم أن الحكومة العراقية اتخذت قرارا بتنفيذه، إلا أنها خلقت عقبات في طريق تطبيع أوضاع سنجار، وهذا واضح بان هنالك خللا في تنفيذ هذا الاتفاق".

وبصدد الجهات التي تعرقل تنفيذ الاتفاق، أوضح خليل ان الجماعات المسلحة، ومن بينها بي كا كا ، تعرقل تنفيذ الاتفاق".

هذا وأصدرت حكومة إقليم كردستان في وقت سابق بيانًا رحبت فيه بالاتفاق الذي يشمل طرد الجماعات المسلحة من سنجار ، وعلى الأخص إغلاق مقر حزب العمال الكردستاني وإخراج مقاتليه من المدينة ، وإعادة إعمار شنكال ، ثم تعيين شخصية مستقلة في منصب مفوض المنطقة، وإسناد الصلاحيات الأمنية للشرطة المحلية ، ثم عودة النازحين.فيما يرى مراقبون بأن المكتسبات الكردية ستكون كفيلة بالدفع نحو تمرير الاتفاق وإنهاء السجال المستمر حوله.

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