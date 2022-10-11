الأنفلونزا والإسهال يضربان اطفال السليمانية استقبالاً للشتاء

2022/10/11 | 00:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

سجلت محافظة السليمانية شمال العراق، الاثنين، تزايدا كبيرا في اعداد المصابين بالإنفلونزا والتقيؤ الشديد مع حلول موسم الشتاء.

وقال معاون مدير صحة السليمانية سليم عبد الله، لـ (بغداد اليوم) إنه "تم " تسجيل دخول 700 طفلا خلال 24 ساعة الماضية جميعهم تمت إصابتهم بالإنفلونزا والتقيؤ الشديد".

وأضاف أن "أسباب تزايد حالات الإصابة بالأنفلونزا والإسهال والتقيؤ يعود لتغييرات الجو الموسمية وبداية العام الدراسي، لذلك من المطلوب زيادة الاهتمام والرعاية من قبل الأهل لمنع تزايد هذه الحالات".

مبينا أنه "تم الاهتمام بجميع حالات المرضى وأغلب تلك الحالات بدأت بمغادرة المستشفى بعد تلقيها العلاجات اللازمة وتماثلها الى الشفاء".

وكانت مديرية الصحة في محافظة السليمانية، قد اعلنت الشهر الماضي عن استقبال أكثر من 13 ألف طفل في مستشفى جمال أحمد رشيد التعليمي للأطفال ، فيما أشارت إلى وفاة 24 طفلا بسبب أمراض مختلفة خلال الشهر ذاته.

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