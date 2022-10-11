أزمة الجفاف في العراق.. إلى متى يستمر نزوح الأهالي عن ديارهم وأراضيهم؟

2022/10/11 | 01:24 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون عراقيون إن 1200 عائلة نزحت عن ديارها في مناطق الأهوار ومناطق زراعية في محافظة ذي قار جنوبي البلاد على مدى الأشهر الماضية، وذلك بسبب الجفاف وشح المياه.

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