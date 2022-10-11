في سامراء.. احتفالية بالمولد النبوي تنتهي بمشاجرة

2022/10/11 | 01:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، بإصابة شخصين نتيجة مشاجرة في سامراء خلال احتفالية بالمولد النبوي.

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