واشنطن تدعو القوى السياسية العراقية الى مسار سلمي للخروج من المأزق الحالي

2022/10/11 | 01:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: دعت وزارة الخارجية الامريكية، في 2022-10-10 جميع الأطراف في العراق إلى إتخاذ...

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